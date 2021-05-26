На «дорозі смерті» в Бразилії щороку гинуть понад 3000 диких тварин
Експерти вважають, що виправити ситуацію можна за допомогою спорудження переходів та огорож. Крім того, можна обмежити нічні поїздки.
Експерти вважають, що виправити ситуацію можна за допомогою спорудження переходів та огорож. Крім того, можна обмежити нічні поїздки.
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Понад 3000 диких тварин 88 різних видів щороку гинуть під колесами автомобілів на трасі BR-262 у Бразилії. Зоозахисники називають цю трасу «дорогою смерті» й судяться з урядом, який досі не зміг розв’язати проблему, повідомляє The Guardian.
Автошлях будували у 1960-х, не беручи до уваги багату фауну навколо, коли бразильське законодавство ще не регулювало вплив таких інфраструктурних проєктів на довкілля. Дорога проходить повз саванну Серрадо та найбільші у світі болота Пантанал.
Найсмертельніший відрізок завдовжки 300 кілометрів пролягає від кордону з Болівією вглиб країни, між містами Акідауана й Корумба. Там видобувають метали та їздить багато фур.
Найчастіше гинуть лисиця-крабоїд і броненосці, але ці тварини принаймні не перебувають на межі зникнення. А от щодо гігантського мурахоїда, то аварії завдають популяції чималої шкоди. Це нічна тварина, а майже 90% наїздів трапляються саме вночі. Репродуктивний цикл мурахоїда довгий і повільний, самиця народжує лише одне дитинча.
Дорога небезпечна не лише для тварин – у зіткненнях, що призводять до смерті трьох тисяч тварин, також гинуть у середньому 22 людини щороку. Крім того, наїзд на тварину вагою більш як один кілограм, у 5% випадків призводить до повного знищення транспортного засобу.
У 2020 році територія Пантанала зазнала найбільшої за пів століття посухи, що призвела до пожеж. Дикі тварини почали тікати, частіше перетинати дорогу та й гинути під колесами. Більш того, через посуху обміліла ріка Парагвай, якою сплавляли вантажі. Тож гірничодобувні компанії почали ще активніше використовувати трасу.
У 2018 році зоозахисні організації подали судовий позов проти міністерства транспортної інфраструктури. Експерти вважають, що виправити ситуацію можна за допомогою спорудження переходів та огорож, які б скеровували тварин до цих переходів. Крім того, можна обмежити нічні поїздки.
До BR-262 зараз у Бразилії прикута найбільша увага, але насправді це не єдина траса в країні, де масово гинуть тварини. Наприклад, на BR-267 гине така ж кількість гігантських мурахоїдів, а MS-040 називають трасою тапірів, бо там збивають найбільше цих ссавців.
© Хмарочос | 2024
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