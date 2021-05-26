Понад 3000 диких тварин 88 різних видів щороку гинуть під колесами автомобілів на трасі BR-262 у Бразилії. Зоозахисники називають цю трасу «дорогою смерті» й судяться з урядом, який досі не зміг розв’язати проблему, повідомляє The Guardian.

Автошлях будували у 1960-х, не беручи до уваги багату фауну навколо, коли бразильське законодавство ще не регулювало вплив таких інфраструктурних проєктів на довкілля. Дорога проходить повз саванну Серрадо та найбільші у світі болота Пантанал.

Найсмертельніший відрізок завдовжки 300 кілометрів пролягає від кордону з Болівією вглиб країни, між містами Акідауана й Корумба. Там видобувають метали та їздить багато фур.

Найчастіше гинуть лисиця-крабоїд і броненосці, але ці тварини принаймні не перебувають на межі зникнення. А от щодо гігантського мурахоїда, то аварії завдають популяції чималої шкоди. Це нічна тварина, а майже 90% наїздів трапляються саме вночі. Репродуктивний цикл мурахоїда довгий і повільний, самиця народжує лише одне дитинча.

Дорога небезпечна не лише для тварин – у зіткненнях, що призводять до смерті трьох тисяч тварин, також гинуть у середньому 22 людини щороку. Крім того, наїзд на тварину вагою більш як один кілограм, у 5% випадків призводить до повного знищення транспортного засобу.

У 2020 році територія Пантанала зазнала найбільшої за пів століття посухи, що призвела до пожеж. Дикі тварини почали тікати, частіше перетинати дорогу та й гинути під колесами. Більш того, через посуху обміліла ріка Парагвай, якою сплавляли вантажі. Тож гірничодобувні компанії почали ще активніше використовувати трасу.

У 2018 році зоозахисні організації подали судовий позов проти міністерства транспортної інфраструктури. Експерти вважають, що виправити ситуацію можна за допомогою спорудження переходів та огорож, які б скеровували тварин до цих переходів. Крім того, можна обмежити нічні поїздки.

До BR-262 зараз у Бразилії прикута найбільша увага, але насправді це не єдина траса в країні, де масово гинуть тварини. Наприклад, на BR-267 гине така ж кількість гігантських мурахоїдів, а MS-040 називають трасою тапірів, бо там збивають найбільше цих ссавців.